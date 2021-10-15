Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Müslüm Şahin (58) idaresindeki 06 BFP 346 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 20'nci kilometresi Uğurlu Mahallesi'nde Ali Ş'nin yönetimindeki 01 VBH 54 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, Müslüm Şahin ile otomobilde bulunan Mahmut Dirilmiş (81) ağır yaralandı. AA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan yaralılardan Dirilmiş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.