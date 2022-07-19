Otomobil sürüye çarptı: 20 hayvan öldü

DHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karayoluna çıkan koyun sürüsüne otomobil çarptı. Kazada 19 koyun ve 1 eşek öldü.

Gece saatlerinde Siverek istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Harat (49) yönetimindeki 16 NGV 80 plakalı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. DHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle yola savrulan koyunlardan 19'u ve sürüde bulunan 1 eşek öldü. Kazada otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Harat, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Harat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ölen hayvanların kaldırılıp, temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlattı.