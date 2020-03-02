Serkant Özceylan (44) idaresindeki 63 KK 292 plakalı otomobil, Karacadağ Kayak Merkezi yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Bahar (37),Zehra (23),Fatime (11),Senanur (9) ve Sudenaz Özceylan (5) yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.