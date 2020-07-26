Şanlıurfa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Cindi Çur idaresindeki 02 FC 580 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 26. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki Zehra, Fevziye, İsmail ve Şahin Çur yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Zehra Çur hayatını kaybetti. Zehra Çur'un cesedi otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.