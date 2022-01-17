Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

AA

Kaza Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Viranşehir-Diyarbakır yolu Demirci Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada Reşat Aydoğan (19), İbrahim Halil Aslan (22) ve Mazlum Şahin Vef (22) ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; hayati tehlikeleri devam eden Aydoğan ve Vef ise Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Hayatını kaybeden Aslan ve yanındakilerin piknik yapmak için gittikleri Siverek ilçesindeki Karacadağ'dan evlerine döndükleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.