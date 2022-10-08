Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yılmaz Altındaş idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 25. kilometresinde Ahmet E. yönetimindeki pamuk yüklü kamyonla çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü Altındaş hayatını kaybetti, kamyon şoförü ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.