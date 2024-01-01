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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

        Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

        Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce hafif ticari araca sonra akaryakıt istasyonunun tabela direğine çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 02:42 Güncelleme: 01.01.2024 - 02:44
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        Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
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        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        H.Y. yönetimindeki otomobil, Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsü Bulvarı'nda önce A.M. kontrolündeki hafif ticari araca, ardından yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun demir tabela direğine çarptı.

        AA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan A.F.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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