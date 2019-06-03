Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 22. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Ayşehan Gökdemir (78) yaralandı. AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gökdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.