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        Haberler Ramazan Şanlıurfa'da oruç ne zaman açılacak? Diyanet'e göre Şanlıurfa için iftar saatleri!

        2024 Şanlıurfa imsakiyesi: Diyanet'e göre Şanlıurfa için iftar saatleri!

        11 ayın sultanı olan Ramazan ayını oruç ibadeti ile geçirecek olan Müslümanlar bu sene de imsak ve iftar vakitlerini araştırmaya başladılar. Diyanet tarafından her sene yayınlanan imsakiye bu sene de 81 il için yayınlandı. Bu imsakiyeye göre Şanlıurfa'da iftar vakitleri ise merak konusu oldu. İşte, Diyanet imsakiyesine göre Şanlıurfa iftar vakitleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 15:37 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:37
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        Şanlıurfa iftar saatleri!
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        Ramazan ayı, İslam inancı için mübarek ve kutsal bir zaman dilimidir. Kuran'ın ilk kez Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı Ramazan ayı bu sene de oruç ibadetiyle geçirilecek. Oruç ibadetine rehber olması için Diyanet, 2024 yılı Şanlıurfa imsak ve iftar takvimini yayınladı. İşte, bu takvime göre sahur ve iftar vakitleri...

        2024 ŞANLIURFA İMSAKİYESİ

        12 Mart 2024 Salı: 18:36

        13 Mart 2024 Çarşamba: 18:37

        14 Mart 2024 Perşembe: 18:38

        İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

        15 Mart 2024 Cuma: 18:39

        16 Mart 2024 Cumartesi: 18:40

        17 Mart 2024 Pazar: 18:41

        2024 ŞANLIURFA İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

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        ORUÇ NASIL AÇILMALI?

        İftar saatinde, öncelikle hafif bir şeyler yiyip içmekle başlanabilir, örneğin hurma veya su ile başlayabilirsiniz. Daha sonra, tercihen sulu ve hafif bir çorba ile orucunuzu açabilirsiniz. Daha sonra ana yemeği yemek uygun olacaktır. Ancak aşırıya kaçmamak ve hızlı yememek önemlidir, çünkü mide sindirim sürecine alışık olmayabilir. Bu nedenle yavaş yavaş ve dengeli bir şekilde yemek yemek daha sağlıklı olacaktır. Son olarak, orucunuzu dua ederek veya Allah’a şükrederek tamamlayabilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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