Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan ölü bulundu

İlçeye bağlı kırsal Divriği Mahallesi'nde yol üstünde hayvan leşi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Çizgili sırtlan olduğu belirlenen hayvanın, bir aracın çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.

Ekipler, hayvanın leşini alarak bölgeden ayrıldı.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde zaman zaman görülebiliyor.