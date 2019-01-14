Şanlıurfa'da moda rüzgarları

14 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de bulunan dikili taşların üzerindeki hayvan figürlerinden yola çıkılarak tasarlanacak kıyafetler, düzenlenecek defilede sergilenecek.
AA'nın haberine göre Şehri Medeniyet Kültür Projesi yürütücüsü, Medyadoktoru firmasının yapımcısı Savaş Uğurlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kentte 17 Nisan 2019'da büyük bir organizasyon gerçekleştireceklerini söyledi.
Uğurlu, tarihi ören yerinin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmak istediklerini dile getirerek, Göbeklitepe'deki taşlarda bulunan hayvan figürlerinden esinlenerek dev bir defile hazırladıklarını bildirdi.
Tasarımcı Aydın Yılmaz'ın 30 ayrı hayvan figürünü kullanarak tasarladığı giysilerin yer alacağı defilede 30 mankenin görev yapacağını ifade eden Uğurlu, Göbeklitepe'yi modayla buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarına ifade etti.
Uğurlu, "Ören yerinde bulunan hayvan figürlerinin tamamını özel bir gayretle modayla buluşturacağız. Baş modelimiz manken Özge Ulusoy olacak. Aslan, yılan, kertenkele ve birçok ilginç figür var. Modellerin üzerinde özveriyle çalışıp tek tek kullanacağız.
Dönemin kıyafetlerini giyilebilir duruma getireceğiz. Günümüze uyarlayınca bunu birçok insanın da giymeye başlayacağını düşünüyoruz. Biz bunu tanıtmak ve modayla bütünleştirmek istedik. Modayla bütünleşince de bu kıyafetler yurt dışından gelenlerin de ilgisini çekecek ve iyice giyilebilir bir hal alacaktır." diye konuştu.
"Projeler yerelde kalmamalıdır"Hazırlıkların yaklaşık 9 aydır hummalı bir şekilde devam ettiğini anlatan Uğurlu, bu kapsamda birçok arkeoloji ve tarih uzmanının görüşlerine de başvurduklarını söyledi.Uğurlu, gayelerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı turizmde "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan etmesinin ardından yıla yakışır bir organizasyonu kamu ve özel kuruluşların desteğiyle gerçekleştirmek olduğunu belirtti.
Göbeklitepe'nin insanlıkla paylaşacağı çok daha fazla değerinin olduğunun her geçen gün daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti:"Amacımız üzerimizdeki küllere üflemek, ülke olarak sahip olduğumuz potansiyelimizi ortaya çıkarmak, insanlığın faydasına sunmaktır ve ülkemizin bu değerlerinin dünyaya anlatılmasına katkı sağlamaktır.
Hedefimiz geleceği ve büyük potansiyeli olan tarih, kültür, barış ve huzur şehri Şanlıurfa topraklarında bulunan Göbeklitepe'yi el birliği ile bugünkünden daha iyi noktalara daha ileriye taşımak için çalışmalar yapmaktır. Başta Göbeklitepe olmak üzere birçok önemli kültür ve medeniyete sahibiz.
Bu tür yerleri tüm dünyaya tanıtmak istiyorsak küçük projeler yerine daha kapsamlı işler yaparak ülkemize yabancı turisti ve basını daha fazla çekebiliriz. Projeler yerelde kalmamalıdır."Uğurlu, organizasyona ulusal basının yanı sıra birçok uluslararası medya kuruluşunun temsilcilerinin de katılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!