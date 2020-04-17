Şanlıurfa'da mevsimlik tarım işçisi müracaatları 14 merkezde yapılıyor

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şanlıurfa'da, başka illere mevsimlik tarım işçisi olarak gitmek isteyen kişiler, kent genelinde oluşturulan 14 noktadan müracaatta bulunuyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması dışında tutulan mevsimlik tarım işçileri, kentten ayrılmaları için almaları gereken belgeler için ilçe tarım müdürlüklerine müracaat ediyor.
Kent genelinde oluşan yoğunluk nedeniyle Şanlıurfa Valiliği tarafından Eyyübiye ve Haliliye İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri binalarının yanı sıra Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde de başvuru büroları oluşturuldu.
İl genelinde oluşturulan 14 noktada 35 bin 898 tarım işçisi, güvenlik görevlileri eşliğinde ateşleri ölçülerek sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde seyahat izin belgesine başvurdu.
Söz konusu müracaatların incelenmesinin ardından, 15 bin 300 kişiye 6 aylık seyahat izin belgesi verildi.
Vali Abdullah Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyahat belgesi almak isteyenlerin birkaç gün önce ilgili yerlerde yoğunluk oluşturduğunu hatırlattı.
Koronavirüsle mücadelenin sadece devlet kurumlarıyla yapılamayacağını, vatandaşların da alınan tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Erin, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin mevsimlik tarım işçilerinin yüzde 50'si Şanlıurfa'dan tedarik ediliyor. Buna yönelik 13 ilçemizde aldığımız tedbirler ve oluşturduğumuz başvuru noktaları ile başvuruları alıyoruz. Vatandaşlarımızı sağlık kontrolünden geçirmek suretiyle talep eden illere sevk ediyoruz. Yoğunluğa bağlı olarak başvuru noktalarımızın sayısını daha da artırdık ve başvuruyu alan personel sayısını da hem il merkezindeki noktalarda hem de ilçelerimizde iki katına çıkardık. Böylece başvuruların daha rahat bir şekilde alınması ve vatandaşlarımızın herhangi bir birikmeye meydan vermeyecek bir şekilde diğer illere sevkiyle ilgili tedbirler en üst düzeyde alındı."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!