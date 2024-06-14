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Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'ndeki bir kuyumcuya, kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Eyyüp A, Nurullah T. ve İbrahim Halilullah T. çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eyyüp A. ve Nurullah T, kurtarılamadı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, silahlı saldırıyı yaparak kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.