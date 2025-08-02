Şanlıurfa'da kuraklık alarmı

Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Süzen, Şanlıurfa'nın kurak iklim kuşağında yer aldığını ve her dört yılda bir ciddi kuraklık yaşandığını vurgulayarak, su kaynaklarının hızla azaldığına dikkat çekti. Başkan Sözen, "Eğer suyu etkin, tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanmazsak, 2030 yılına gelindiğinde ülkemiz su kaynaklarının yüzde 15'ini kaybedebilir. Bu da Türkiye'nin su fakiri ülkeler kategorisine girmesi anlamına gelir" dedi.

Tarımda kullanılan su miktarının yüksekliğine ve bu alanda yapılan israflara da dikkat çeken Süzen, suyun verimli kullanılması adına sulama sistemlerinde modern yöntemlere geçilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca yerel yönetimlere, çiftçilere ve kamuya su tasarrufu konusunda daha fazla sorumluluk düştüğünü belirtti.

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İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha da belirginleştiğini kaydeden Mehmet Süzen, şunları kaydetti:

"Malumunuz kurak iklim kuşağındayız. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa gibi tarım potansiyeli yüksek ilerimiz kurak iklim kuşağındadır. Her yıl bölgemizde kuralık yaşanabilir. Zaten ortalama 3-4 yılda bir bölgemizde kuraklık yaşanıyor.

Kuraklığın önüne geçmek için su yönetimini çok iyi kullanmak gerekiyor. Suyu etkin, verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Çünkü gerekli önlemler alınmazsa 2030 yılında bakın çok geçmeden 2030 yılında su kaynaklarımız yüzde 15 oranında azalacak ve su fakiri ülkeler kategorisine gireceğiz. Dolayısıyla bu noktada gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse bilindiği üzere Harran Ovası'nda salma sulama yapılıyor. Burada ciddi bir su israfı söz konusu oluyor. Burada israf olan suyun yeniden kazandırılması noktasında çalışmalar yapılabilir. Yine bölgemizde malumunuz 30 yıldır devam eden GAP Projesi var. Şu ana kadar tarımsal sulamada yüzde 46'sı tamamlanmış bir projedir. Daha yüzde 54'lük kısmı duruyor. Dolayısıyla GAP projesi tamamlandığında burada kuraklığı da belki konuşmamış olacağız. Devletimizin bir an önce GAP projesine ağırlık verip buradaki bütün verimli arazileri su ile buluşturması gerekiyor. Kuraklığın tamamen bu bölgede kaldırılması için GAP projesinin tamamlanması çok önemlidir."