Kur'an kursunda çocukları döven eğitmene gözaltı

Urfa'da Kur'an kursunda eğitmenlik yapan Abdulhakim T., ramazan ayında, kursa katılan 3 çocuğu sopayla dövdü. Çocukların darp edildiği anlar cep telefonuyla çekildi. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Harekete geçen polis ekipleri, kimliği saptanan Abdulhakim T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Abdulhakim T., adliyeye sevk edildi.