Şanlıurfa'da Kovid 19'u yenen Semanur bebek ile 10 kişilik ailesi alkışlarla taburcu edildi

AA

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisi'nde tedavi gören Semanur bebek, annesi ve 9 kardeşi sağlığına kavuştu. Kentte Kovid-19'u yenen en küçük hasta olduğu belirtilen Semanur bebek, aile bireyleriyle hastane çalışanları tarafından alkışlarla evine uğurlandı.

Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Tuğba Erat, Semanur bebek ve ailesini bir süre önce Kovid19 teşhisiyle hastanelerinde tedavi altına aldıklarını hatırlattı.

Semanur'un babası dışındaki tüm aile bireylerinin koronavirüse yakalandığını belirten Erat, bütün aileyi tedavi etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Semanur'un annesi ise hastanedeki tedavi süresince doktor ve hemşirelerin kendileriyle çok ilgilendiğini anlatarak, sağlıklı şekilde evine döndüğü için mutlu olduklarını kaydetti.