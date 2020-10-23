Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri denetlendi

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelindeki denetimler kapsamında, kentte koronavirüs temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilerin yanı sıra berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Pandemi Takip Kurulları aracılığıyla il genelinde çalışmalarını sürdüren 949 personel ve 367 ekip, 701 iş yerinde denetim, bilinçlendirme ve uyarı faaliyetleri yaptı.

Denetimlerde izolasyon şartlarına uymayan 1 kişi pansiyonda karantinaya alınırken maske ve mesafe kurallarını ihlalden de 6 kişiye para cezası kesildi.