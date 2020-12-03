Şanlıurfa'da köprülü kavşaktan düşen aracın sürücüsü ağır yaralandı

AA

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Necmettin Cevheri Bulvarı'ndan geçen Mustafa Baydilli yönetimindeki 71 DP 199 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprülü kavşaktan düştü.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan yoldaki olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Baydilli, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü Baydilli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yapan araç ise olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı.