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Şanlıurfa'da kolon kesen 4 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından, binalarda kolon keserek yıkıma neden olanlara yönelik yapılan çalışmada Şanlıurfa'da gözaltına alınan 10 şüpheliden 2´si müteahhit 4 kişi tutuklandı. Bu gelişme üzerine kent merkezi ve ilçelerinde riskli yapı yapan müteahhitlerin gözaltı korkusuna kapılarak kenti terk etmeye başladıkları kaydedildi

Giriş: 14.02.2023 - 18:49 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da kolon kesen 4 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da kolon kesen 4 şüpheli tutuklandı
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DHA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il genelinde yıkılan binalardaki yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek mahkemeye sevk edilen 2'si müteahhit 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli için ise gözaltı süresi uzatıldı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZALTI KORKUSUNA KAPILDILAR

Öte yandan, yaşanan depremde 170 kişinin öldüğü kent merkezi ve ilçelerinde riskli yapılar yaparak, kolon kesme eylemlerinin baş şüphelisi olarak görülen Siverek, Birecik ve kent merkezinde çok sayıda müteahhittin gözaltına alınma korkusuna kapılarak, Şanlıurfa´yı terk ettikleri öğrenildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen hasar tespiti denetimlerde kusuru bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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