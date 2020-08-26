Şanlıurfa'da kız kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün kız kardeşi N.M'yi (17) bıçaklayarak öldüren S.M'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ceylanpınar'da S.M. ile kız kardeşi N.M. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.M. tarafından bıçaklanan N.M, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı, daha sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.