Şanlıurfa'da kelaynakların korunması için başlatılan proje başarılı oldu

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den (DEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede bereketin sembolü olarak kabul edilen kelaynaklar, kanat açıklıkları geniş olduğu için elektrik direklerine konup havalanırken akıma kapılarak telef oluyor.
Bölgede, 2012 yılından Şubat 2018'e kadar 14 kelaynak elektrik akımına kapılarak telef oldu.
DEDAŞ tarafından 2018'de hayata geçirilen projeyle, Fırat Vadisi'nde yer alan ve kuşların daha çok göç zamanında konup kalktığı elektrik direkleri izole edildi.
- Kelaynak sayısı 281'e yükseldi
Alınan tedbir sayesinde hayatta kalan kelaynakların sayısı 281'e kadar yükseldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, kelaynakların sayısının yeniden artmaya başlamasının çok sevindirici olduğunu belirterek, koruma önlemleri için DEDAŞ'a teşekkür etti.
Projeyle olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Erdoğan, "1990 yılında tüm dünyadaki nüfusu 60 çift olan kelaynaklar yapılan koruma çalışmaları sonucunda bugün 120 çiftin üzerinde nüfusa sahip. Bu nedenle kırmızı liste statüsü yok olmak üzereyken, 2018'de ilk defa tehlike altında kategorisine konarak bir derece düşürüldü." ifadelerini kullandı.
DEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün de projenin kapsama alanının genişletilmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini aktardı.
Kelaynakların bölgenin tanıtımına ciddi katkı sağladığını vurgulayan Tüzün, şunları kaydetti:
"2018 yılının nisan ayında hayata geçirdiğimiz proje sayesinde 2,5 yıldan bu yana o bölgede akıma kapılıp ölen tek bir kuş olmadığını öğrenmek çok güzel. Uygulamanın sonuçlarını takip ederken bu bölge dışında mayıs ayında bir akıma kapılma olayı yaşandığını öğrendik. Bu nedenle izolasyon projesinin kapsama alanını biraz daha genişletmek için çalışıyoruz. Amacımız bölgemizin tanıtımına da katkısı olan kelaynakların neslinin tükenmesini önlemektir."
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