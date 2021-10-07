Şanlıurfa'da kaza: 1 ölü, 17 yaralı

Mustafa Aci idaresindeki 01 ADM 985 plakalı otomobil, Akçakale-TOKİ Çevre Yolu'nun 8. kilometresinde ters yönden gelen Ahmet Ataş yönetimindeki 80 ABM 131 minibüs ile çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, otomobil sürücüsü Aci, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Minibüstekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.