Şanlıurfa'da karantina süresi dolan 100 kişi evlerine uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Irak'tan getirilen 100 Türk vatandaşının, Şanlıurfa'daki 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta kalanlar, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak otobüslere bindirildi.

Polis araçları, otobüslere kent çıkışına kadar eşlik etti.