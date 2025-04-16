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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da kaçak balığa 221 bin lira cez | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan kişiye 221 bin lira ceza

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kaçak avlanan balıkçıya 221 bin 540 lira para cezası kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:04 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:04
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        Şanlıurfa'da kaçak balığa 221 bin lira ceza
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        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Faik Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı kıyısında bir kişinin kaçak balık avladığını tespit etti.

        Kullanımı yasak olan misina balık ağı germek suretiyle avcılık yaptığı tespit edilen F.A.'nın aracında yapılan aramada, 250 kilogram balık ile şişme bot, 2 bot küreği, 200 metre uzunluğunda balık ağı, akü ve branda ele geçirildi.

        F.A.'ya 221 bin 540 lira para cezası uygulandı.

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        #yerel haberler
        #Şanlıurfa Haberleri
        #kaçak balık avı
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