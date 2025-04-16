Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Faik Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı kıyısında bir kişinin kaçak balık avladığını tespit etti.

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Kullanımı yasak olan misina balık ağı germek suretiyle avcılık yaptığı tespit edilen F.A.'nın aracında yapılan aramada, 250 kilogram balık ile şişme bot, 2 bot küreği, 200 metre uzunluğunda balık ağı, akü ve branda ele geçirildi.

F.A.'ya 221 bin 540 lira para cezası uygulandı.