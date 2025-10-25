Habertürk
    Takipde Kalın!
        Şanlıurfa'da izinsiz üretilen 20 tondan fazla gıda ürünü ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da izinsiz üretilen 20 tondan fazla gıda ürünü ele geçirildi

        Şanlıurfa'da izinsiz üretilen 20 tondan fazla pekmez, bal ve nar ekşisi ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 22:59 Güncelleme: 25.10.2025 - 22:59
        20 tondan fazla izinsiz gıda ürünü ele geçti
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Batıkent Mahallesi'ndeki bir iş yerinde izinsiz gıda üretimi yapıldığını belirledi.

        Jandarma ekibinin katılımıyla iş yerinde yapılan denetimde, 11 ton 568 kilogram pekmez, 2 ton 232 kilogram nar ekşisi ve 6 ton 730 kilogram bal ele geçirildi.

        Denetimde, ayrıca 20 bin litre glikoz şurubu, 475 litre renklendirici ve 11 bin litre sosa el konuldu.

        Ürünler, imha edilmek üzere yediemine teslim edildi.

        Numuneler ise incelenmek üzere Adana Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi.

        İşletme hakkında, analiz sonuçlarına göre izinsiz üretim ve taklit-tağşiş suçlarından yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

        #Şanlıurfa
        #haberler
        Yazı Boyutu
