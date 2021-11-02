İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Öncül Mahallesi'nde, arazide paletli iş makinesiyle çalışan A.K'ye, mahalle sakinleri ulaşamayınca bölgeye gitti.

Bölgede arama yapan mahalle sakinleri, A.K'yi iş makinesinin paletlerinin altında görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre; olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede, A.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Akçakale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.