Şanlıurfa'da İl Göç İdaresine taşlı saldırı

İHA

Şanlıurfa'da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne taşlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğünde meydana geldi.

İddiaya göre, randevusuz işlem yapmak isteyen aralarında kadınların da bulunduğu yabancı bir grup, görevlilerle tartıştı ve taşkınlık çıkardı.

Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan grup üyeleri, daha sonra dışarıdaki akrabalarıyla birlikte taşla müdürlüğe saldırdı.

Taşlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi yaralandı, camlar kırıldı. Güvenlik görevlileriyle yaşanan arbede sonrası olay yerine giden polis ekipleri, olaya müdahale etti.

Olaya karışan, aralarında kadınlarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.