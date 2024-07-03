Şanlıurfa'da iki tankerin çarpıştığı kazada bir sürücü öldü
Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü iki tankerin çarpıştığı kazada yangın çıktı, sürücülerden biri hayatını kaybetti
Ömer Bağtur idaresindeki tanker, Şanlıurfa Gaziantep otoyolunun 51. kilometresinde İ.T. yönetimindeki tankere arkadan çarptı.
Kaza sonrası akaryakıt yüklü olan iki tankerde de yangın çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazada tanker sürücülerinden Ömer Bağtur olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğunun oluştuğu otoyolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.