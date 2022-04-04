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Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu bildirildi

04.04.2022 - 05:52 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
Şanlıurfa'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
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AA

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Atatürk Barajı mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 34 PH 677 plakalı hafif ticari araç ile 63 ML 865 plakalı minibüs çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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