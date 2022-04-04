Şanlıurfa'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Atatürk Barajı mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 34 PH 677 plakalı hafif ticari araç ile 63 ML 865 plakalı minibüs çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.