Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Merkez Eyyübiye ilçesinin Haleplibahçe Mahallesi'nde komşu olan iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Aile yakınlarının da karışmasıyla büyüyen kavgada 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığını tespit ettiği 4 kişiyi gözaltına aldı.