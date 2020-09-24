Şanlıurfa'da hükümlüler tarımsal üretime katkı sunuyor

İşyurdu Müdürlüğüne bağlı Tarım Ürünleri Üretim İş Kolu'nda çalışan 10 hükümlü tarafından 70 dönümlük arazide sertifikalı tohum kullanılarak yetiştirilen kavun ile karpuzlar, Şanlıurfa ve çevre illerden talep görüyor.
Siverek Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Zekioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 dönümlük araziyi hem eğitim hem de üretim alanı olarak kullandıklarını söyledi.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalara katılan hükümlü sayısını düşürdüklerini anlatan Zekioğlu, buna rağmen iyi verim elde ettiklerini belirtti.
Zekioğlu, hükümlülerin katıldıkları çeşitli iş kolları sayesinde kendilerini geliştirip meslek sahibi olduğunu dile getirerek, "Hükümlülerimize, tahliyelerinden sonra ailelerine katkıda bulunmasını ve kendi ayakları üzerinde durmasını öneriyoruz. Ürünlerin yetiştirilmesi konusunda ise ziraat mühendisi bir infaz koruma memurumuzdan faydalanıyoruz. Tabii bu arada hükümlüleri çalıştırırken kendilerine gündelik ödüyoruz." dedi.
Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslarda hükümlülere yönelik çeşitli eğitimler verdiklerini anlatan Zekioğlu, şunları kaydetti:
"Fırınımız ve berberimiz var. Açılan kurslarda başarı sağlayan hükümlülere belge veriyoruz. Tahliye edildikten sonra kendi işini kuran da başka yerlerde çalışan da olabilir. Bu konuda hükümlülerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Hükümlü sayımız az olmasına rağmen 10 hükümlümüzü burada istihdam ettik. Ürettiğimiz ürünleri de çevre il ve ilçelerdeki ceza infaz kurumlarımıza gönderiyoruz. Elbette burada İş Yurdunun büyük bir katkısı var. Burada amaç hükümlünün çalışarak meslek öğrenmesidir. Tahliye olan hükümlünün topluma uyum sağlaması ve ailelerine faydalı birer birey olmasıdır."
Zekioğlu, 80 dönümlük boş arazilerinin de olduğunu, bu alana badem ağacı dikeceklerini söyledi.
- "Toprakla tanıştığım için mutluyum"
Hükümlülerden A.C. de cezasını kavun ve karpuz tarlalarında çalışarak çekmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Tarım işiyle ilk kez ilgilendiğini, toprakla tanıştığı için mutlu olduğunu belirten A.C, "Şehirde büyüğümüz için toprakla ilgilenmemiştim, köy işlerini bilmiyordum. Karpuz tarlasında çalışarak birçok şeyi öğrendik. Allah kısmet ederse tahliye olursam bu işi yapmayı düşünüyorum, burada öğrendiklerimi uygulayacağım." diye konuştu.
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