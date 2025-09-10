Habertürk
        Şanlıurfa'da hükümet konağında yangın!

        Şanlıurfa'da hükümet konağında yangın!

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Hükümet Konağı'nda yangın çıktı. 3.katta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 09:50 Güncelleme: 10.09.2025 - 09:50
        Şanlıurfa'da hükümet konağında yangın!
        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki Hükümet Konağı'nda çıkan yangın söndürüldü.

        Fotoğraf: AA

        AA'da yer alan habere göre ilçede Hükümet Konağı'nın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Fotoğraf: AA

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında, Hükümet Konağı'nda hasar oluştu.

        Yazı Boyutu
