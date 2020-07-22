Şanlıurfa'da, Bozova Belediyesi Meclisinin HDP'li üyesi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne giden Bozova Belediyesi Meclisinin HDP'li üyesi S.A, burada gözaltına alındı.

"Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

S.A'nın aynı zamanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği görevini de yürüttüğü öğrenildi.