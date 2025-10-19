Habertürk
        Şanlıurfa'da hastanede 2 aile arasında kavga: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da hastanede 2 aile arasında kavga: 3 yaralı

        Şanlıurfa'da, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde karşılaşan husumetli 2 aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 02:35 Güncelleme: 19.10.2025 - 02:36
        Hastanede husumetli 2 aile arasında kavga: 3 yaralı
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki devlet hastanesinde, tarla meselesi nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.

        Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Hastane koridorunda tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları, araya giren sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri ayırdı.

        DHA'nın haberine göre; kavga sırasında yaralanan 3 kişi, hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Şanlıurfa
        #haberler
        #Viranşehir
        #Son dakika haberler
