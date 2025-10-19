Şanlıurfa'da hastanede 2 aile arasında kavga: 3 yaralı
Şanlıurfa'da, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde karşılaşan husumetli 2 aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki devlet hastanesinde, tarla meselesi nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Hastane koridorunda tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları, araya giren sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri ayırdı.
DHA'nın haberine göre; kavga sırasında yaralanan 3 kişi, hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.