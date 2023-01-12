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Şanlıurfa'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı, 15 gözaltı

Şanlıurfa'da husumetli iki aile, hastane önünde birbirine girdi! Çıkan silahlı kavgada 1'i polis, 1'i gazeteci olmak üzere 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, hastanede büyük paniğe yol açan olayla ilgili 15 kişiyi gözaltına aldı

Giriş: 12.01.2023 - 00:40 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı, 15 gözaltı
DHA

Şanlıurfa'da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi önünde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis, 1 gazeteci ve 2 sivil yaralandı. Hastanede paniğe yol açan silahlı kavga sonrası polis tarafından 15 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; olay dün akşam saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile fertleri, hastanede karşılaştı. Acil servis önünde taraflar arasında çıkan tartışma sırasında taraflar yanlarında bulunan tabancalarla birbirlerine ateş etti. Silah sesleri hastanede paniğe yol açarken, ihbarla çok sayıda ekip sevk edildi. Polislerin gelmesinin ardından kavga sona ererken, yaralanan Muhammet Yaşin (25) ve Bican Öztopraklar (30) sedyelerle acil servise alındı. Yoğun önlem alınan acil serviste doktorların müdahale ettiği yaralıların tedavisi devam ederken, kavga sonrası yaşanan yoğunluk sırasında acil servise gelen hastalar ise farklı hastanelere yönlendirildi.

OLAYI DUYARAK GELEN AİLE YAKINLARI İKİNCİ KEZ KAVGA ETTİ

Panik ve korkuya yol açan silahlı kavgada yaralanan 2 kişinin yakınları olayın duyulması üzerine hastaneye akın etti. İkinci kez karşı karşıya gelen taraflar, silah, taş, sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırınca ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan kavgada polis memuru İsmail Kapucu (49) ile bir gazeteci atılan taşlarla yaralandı. Polisin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Soruşturmayı sürdüren polis; olayın meydana geldiği ve yaralıların tedavi gördüğü hastane ile husumetli ailelerin yaşadığı mahallede, iki aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan kavga sırasında hastane kantininde bulunan vatandaşların ise panik ve korkuyla yere yatıp kendilerini kurşunlardan korumaya çalışması cep telefonları kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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