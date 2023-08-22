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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Şanlıurfa'da hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Şanlıurfa Birecik'te hafif ticari aracın traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 00:28
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        Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın traktörle çarpması sonucu 1 kişi öldü,3 kişi yaralandı.

        Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Kocaali mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücü öğrenilemeyen traktöre arkandan çarptı.

        AA'nın haberine göre; kazada Halide G, Fethi G, Abdullah B. ile Saliha B. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Saliha B. kurtarılmadı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
        #Birecik
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