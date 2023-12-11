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Şanlıurfa'da, tekstil firması önünde 15 gündür eylem yapan işçiler ile jandarma arasında çıkan gerginlikte 92 kişi gözaltına alındı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren işçiler, demir bariyerleri yıkmaya çalışınca jandarma TOMA'yla tazyikli su sıkıp müdahale etti.

2 HAFTA ÖNCE İŞ BIRAKTILAR

Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve yaklaşık 700 çalışanı olan tekstil fabrikasındaki 450 işçi, bağlı olduğu sendikadan istifa edip, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'na (BİRTEK-SEN) geçti.

İddiaya göre, bunun üzerine fabrika yönetimi 7 çalışanını işten çıkardı. Arkadaşlarının sendika değişikliği nedeniyle işten çıkarılmasına tepki gösteren diğer işçiler, 27 Kasım'da iş bıraktı. Fabrika önünde eylem yapan işçilerin, bulundukları yere toplanmalarına izin vermeyen jandarma, bölgeye çıkan cadde ve sokakları demir bariyerlerle kapattı.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ, 92 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eylemin 15'inci gününde, bulundukları alandan fabrika önüne gitmek isteyen işçilere izin vermeyen jandarma, çıkan gerginlik üzerine aralarında BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in de bulunduğu 92 kişiyi gözaltına aldı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren işçiler, demir bariyerleri yıkmaya çalışınca, jandarma ekipleri TOMA'yla tazyikli su sıkarak, toplanan grubu dağıttı. İşçilerin bekleyişi sürüyor.