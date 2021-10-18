Şanlıurfa'da gönüllü öğretmen ve öğrenciler okul binalarını boyayarak güzelleştiriyor

"Eğitim ve yaşam" sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelen bir grup öğretmen ve öğrenci, kırsaldaki dış cephesi kötü durumda olan okul binaları için çalışma başlattı.
Bu kapsamda Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuran öğretmenler, boya ihtiyacı olan aralarında anaokullarının da olduğu binaları tespit etti.
Bir yıl içerisinde 10 okulu boyayarak bambaşka hale dönüştüren gönüllüler, son olarak ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Kaynakbaşı İlkokulu'nu ellerine fırçaları alıp boyadı.
Binanın boyanmasının yanı sıra sınıfta temizlik de yapan öğretmenler ve öğrenciler, okul bahçesinde de oyun alanları hazırladı.
Öğretmen Doğan Ahmer, AA muhabirine, proje kapsamında her ay bir okul belirleyip boyadıklarını söyledi.
Amaçlarının öğretmen ve öğrencilerin iyi bir ortamda eğitim öğretim yapmasını sağlamak olduğunu belirten Ahmer, "Bu köy okulumuzun boyanması talebi bize öğrencilerimizden geldi. Dediler ki, 'hocam bir köy okulu bulalım, onarıp boyayalım ve kardeşlerimiz güzel bir eğitim ortamına sahip olsunlar.' Biz de öğrencilerimiz ile geldik ve çalışıyoruz. Şu an okulumuzun boyalarını yapıyoruz. Amacımız köylerdeki çocuklarımızın da biraz daha yaşanılabilir ve eğitim görülebilir bir ortamda çalışmasıdır." dedi.
- "Bu kadar hızlı gelip boyayacaklarını beklemiyordum"
Kaynakbaşı İlkokulu öğretmeni Feyza Gürci ise gönüllüler sayesinde okullarının yepyeni bir yüze kavuştuğunu belirtti.
Okul binasının daha ince dış cephesinin çok kötü durumda olduğunu anlatan Gürci, "Biz de durumu bu tür projelerle ilgilenen öğretmen arkadaşlarımıza ilettik. Öğretmenlerimiz sağ olsun yakından ilgilendi ve destek verdi. Ben bu kadar hızlı gelişmesini beklemiyordum ancak çok çabuk bir şekilde geldiler ve öğrencileriyle beraber okulumuzun dış cephesini onarıp boyadılar. Her şey için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını ifade eden gönüllü öğrencilerden Helin Arjen Şengül de böyle bir sosyal projede yer alma hayalinin bulunduğunu, bu hayalini arkadaş ve öğretmenleriyle gerçekleştirdiğini dile getirdi.
Okulun öğrencileri Sinem Yıldız ve Mahmut Dik de okulu boyayarak güzelleştiren gönüllülere teşekkür etti.
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