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        Haberler Gündem Güvenlik Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 tutuklama

        Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 tutuklama

        Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 25 zanlıdan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 00:36 Güncelleme: 13.02.2024 - 00:36
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        Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 tutuklama
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        Şanlıurfa'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 25 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele" kapsamında örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        AA'nın haberine göre ekiplerce, kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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