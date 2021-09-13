Şanlıurfa'da "gelin alma" sırasında havaya ateş edilmesi sonucu bir çocuk yaralandı

Dikili Mahallesi Faik Demir Caddesi'nde "gelin almak" için gidilen evin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla havaya ateş edildi.

Alanda bulunan Samet Ö. (11), ayağına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yakınları tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili gelinin babası M.D, damat M.Ö. ve gelinin kardeşi E.D. gözaltına alındı.