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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 18:35 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:35
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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Y.D'nin yerini tespit etti. Ekiplerce yapılan operasyonda Y.D. yakalandı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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