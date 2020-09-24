DHA

Kaza, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine gelmekte olan Kemal D.’nin kullandığı 63 BM 347 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Sultan Akay ile meslektaşı Kemal D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı hemşireleri Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Sultan Akay, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Kemal D.’nin sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.