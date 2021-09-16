Kaza, gece Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cevher Sımaklı, yönetimindeki 13 DE 079 plakalı kamyonetle ilerlerken, aniden yola çıkan ineklere çarptı. Kazada 2 inek öldü, kontrolden çıkan kamyonet ise şarampole devrildi.

Cevher Sımaklı'nın dışarı çıkmasının ardından kamyonet, bir anda alev aldı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, kamyonette hasara yol açtı.