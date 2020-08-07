Olay, Akçakale ilçesinde meydana geldi. Evinde buzdolabından su almaya çalışan Fatma Toprak (35) akıma kapıldı. Ağır yaralanan Toprak, 112 Acil Servis ekibince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, müdahaleye rağmen kurtarılamayan Toprak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.