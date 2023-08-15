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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da ele geçirilen 4 ton çürümüş soğan imha edildi - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da ele geçirilen 4 ton çürümüş soğan imha edildi

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ele geçirilen 4 ton çürümüş soğan imha edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 20:22
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        Ele geçirilen 4 ton çürümüş soğan imha edildi
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, boş bir arsada çürümüş soğanların serildiğini fark etti.

        Soğanların kurutulup yeniden piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, soğanlara el koydu.

        Ekipler, soğanları piyasaya süremeye hazırlanan kişi hakkında işlem yaptı.

        4 ton soğan, kepçeyle kamyona yüklendikten sonra çöp merkezinde imha edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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