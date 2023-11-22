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        Haberler Gündem Güvenlik Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

        Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

        Şanlıurfa Akçakale'de 9 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 00:34 Güncelleme: 22.11.2023 - 00:34
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        Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

        AA'nın haberine göre; ekiplerce ilçede belirlenen 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 25 cep telefonu, 23 SİM kart, 6 hafıza kartı, 10 flash bellek, 1 dönüştürücü, 1 hard disk, 2 bilgisayar, 5 tabanca, 277 bin 600 lira ile 1 çek ele geçirildi.

        Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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