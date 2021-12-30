Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı kırsal Mızra Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu A.B. (50) idaresindeki 63 MB 3186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İHA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan sürücü A.B., 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.B., buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.