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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da devrilen at arabasındaki 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da devrilen at arabasındaki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen at arabasındaki 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 18:26 Güncelleme: 03.11.2023 - 18:26
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        Şanlıurfa'da at arabası devrildi: 4 yaralı
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        Sislice Mahallesi yakınlarındaki tarladan dönenlerin bulunduğu arabanın atı kontrolden çıktı.

        Devrilen at arabasındaki A.R.G, Y.G, A.G. ile H.G. yaralandı.

        Hafif yaralanan 4 kişi ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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