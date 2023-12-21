Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler üzerine çalışma başlatıldı.
AA'nın haberine göre; ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.