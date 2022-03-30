Çocuğa taciz iddiasıyla yakalanmıştı, tutuklandı

Merkez Eyyübiye ilçesinde kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Eyyübiye'de bir inşaatta dün kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla şüpheli M.A. gözaltına alınmıştı.